Под Днепром пожар в многоэтажке унес жизнь женщины

В среду, 23 сентября, в поселке городского типа Слобожанское Днепропетровской области случился пожар в пятиэтажке.

Из пылающей квартиры на первом этаже не успела выбраться ее владелица. Бездыханное тело 82-летней женщины обнаружили спасатели во время ликвидации возгорания, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 м. кв. 12 спасателей боролись с ним около часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в завалах после пожара обнаружили человеческие останки.