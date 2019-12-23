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23 декабря • обновлено в 10:11
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Алина Рашевская

Под Днепром пожар унес жизнь молодого мужчины

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В поселке городского типа Илларионово Днепропетровской области 22 декабря загорелся частный дом.

Из горящего помещения не успел выбраться молодой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром пожар унес жизнь молодого мужчины

Под Днепром пожар унес жизнь молодого мужчины

Ведомости-Украина

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Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" около 13:49. По адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 35-летний брат владельца дома.

Пожар полностью ликвидировали в 14:30. На месте происшествия работали 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Под Днепром пожар унес жизнь молодого мужчины

Под Днепром пожар унес жизнь молодого мужчины

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ЧП в детской больнице. Его причиной стало короткое замыкание в холодильнике.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
пожар смерть
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