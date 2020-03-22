Под Днепром посреди степи в автомобиле сгорел человек. Видео

В субботу, 21 марта, в Петриковском районе возле села Чаплинка сгорел легковой автомобиль.

Информация о возгорании поступила в Службу спасения в 21:21. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели увидели в степи вблизи дороги автомобиль ВАЗ 2106, из которого шел дым.

Во время тушения пожара, внутри машины пожарные обнаружили обгоревшее тело. Огнем повреждено транспортное средство на площади 6 квадратных метров.

В автомобиле сгорел человек Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

К тушению пожара были привлечены пять человек личного состава и единица пожарно-спасательной техники.

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