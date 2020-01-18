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18 января • обновлено в 13:51
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Под Днепром полсотни спасателей тушили пожар на складе автозапчастей. Видео

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В субботу, 18 января, в Новоалександровке Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе автомобильных запчастей.

На складе проводились сварочные работы. Об этом сообщил Telergram-канал Х**вый Днепр (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, именно из-за проведения сварочных работ и возник пожар.

Пожар на складе автозапчастей

Пожар на складе автозапчастей

Telegram/Х**вый Днепр

Новости
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Для ликвидации пожара было привлечено 14 единиц пожарно-спасательной техники и 46 спасателей.

Пожар на складе автозапчастей

Пожар на складе автозапчастей

Telegram/Х**вый Днепр

Пожар на складе автозапчастей

Пожар на складе автозапчастей

Telegram/Х**вый Днепр

На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее О писал, что в Днепре на предприятии загорелось компрессорное оборудование. Из-за пожара выгорела площадь пожара в 100 квадратных метров.

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Место
Украина Днепр
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