Под Днепром полсотни спасателей тушили пожар на складе автозапчастей. Видео

В субботу, 18 января, в Новоалександровке Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе автомобильных запчастей.
На складе проводились сварочные работы. Об этом сообщил Telergram-канал Х**вый Днепр (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, именно из-за проведения сварочных работ и возник пожар.
Пожар на складе автозапчастей
Telegram/Х**вый Днепр
Для ликвидации пожара было привлечено 14 единиц пожарно-спасательной техники и 46 спасателей.
Пожар на складе автозапчастей
Telegram/Х**вый Днепр
Пожар на складе автозапчастей
Telegram/Х**вый Днепр
На данный момент информации о пострадавших нет.
Ранее О писал, что в Днепре на предприятии загорелось компрессорное оборудование. Из-за пожара выгорела площадь пожара в 100 квадратных метров.
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