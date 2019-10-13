Под Днепром полиция устроила массовую ночную облаву: задержаны 20 человек

В Павлограде Днепропетровской области 12 октября провели полицейскую отработку.

Полицейские блока превентивной деятельности совместно с полицейскими уголовного розыска и с привлечением спецназа провели рейды по спальным районам города и в караоке-баре. Об этом сообщили на портале Павлоград.dp.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ночной рейд Павлоград.dp.ua

Так, в центре города в одном из ночных заведений задержали 20 человек. В результате у 23-летнего парня нашли марихуану. По этому делу начато уголовное производство.

"Это мероприятие является плановым, направленно на стабилизацию криминогенной ситуации в городе и недопущение совершения тяжких и особо тяжких преступлений", – рассказали в полиции.

Ночной рейд Павлоград.dp.ua

Ночной рейд Павлоград.dp.ua

Ночной рейд Павлоград.dp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 10 октября в Днепре полиция поймала банду, которая грабила женщин. В задержании участвовали пять патрульных экипажей.

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