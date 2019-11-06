Под Днепром полицейского поймали на торговле боеприпасами

В Днепропетровской области правоохранители задержали сотрудника полиции по подозрению в незаконной торговле боеприпасами.
Мужчину задержали в среду, 6 ноября, во время передачи партии патронов, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Под Днепром задержали полицейского (иллюстрация)
zmi.ck.ua
"Синельниковской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Национальной полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 УК Украины (сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения), разоблачен полицейский, который сбывал боеприпасы через Интернет", – сказано в сообщении.
По информации следствия, задержанный через сайт объявлений в интернете дважды продал патроны партиями по 100 и 250 штук.
Во время передачи третьей партии патронов в 350 штук его задержали сотрудники КОРДа в Новомосковском районе.
В настоящее время решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в Государственный бюро расследований, о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Полицейского подозревают в торговле боеприпасами
Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области
Полицейского подозревают в торговле боеприпасами
Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что ГБР начало досудебное расследование дела об угоне в Киеве Mazda 6, в котором подозреваются полицейские Харькова. Дело начато по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал