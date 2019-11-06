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6 ноября • обновлено в 18:01
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Под Днепром полицейского поймали на торговле боеприпасами

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В Днепропетровской области правоохранители задержали сотрудника полиции по подозрению в незаконной торговле боеприпасами.

Мужчину задержали в среду, 6 ноября, во время передачи партии патронов, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Под Днепром задержали полицейского (иллюстрация)

Под Днепром задержали полицейского (иллюстрация)

zmi.ck.ua

"Синельниковской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Национальной полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 УК Украины (сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения), разоблачен полицейский, который сбывал боеприпасы через Интернет", – сказано в сообщении.

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По информации следствия, задержанный через сайт объявлений в интернете дважды продал патроны партиями по 100 и 250 штук.

Во время передачи третьей партии патронов в 350 штук его задержали сотрудники КОРДа в Новомосковском районе.

В настоящее время решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в Государственный бюро расследований, о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Полицейского подозревают в торговле боеприпасами

Полицейского подозревают в торговле боеприпасами

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Полицейского подозревают в торговле боеприпасами

Полицейского подозревают в торговле боеприпасами

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что ГБР начало досудебное расследование дела об угоне в Киеве Mazda 6, в котором подозреваются полицейские Харькова. Дело начато по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция оружие
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что военные что полиция ,Это одна масса военных мразей усраины.
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