Под Днепром поймали убийцу из России

Возле с. Васильевка Днепропетровской области полиция задержала гражданина Российской Федерации, которого разыскивали по подозрению в убийстве, совершенном в Харьковской области.

Мужчину согласился подвезти незнакомец, передает пресс-служба Днепропетровской области.

Под Днепром задержали подозреваемого в убийстве pmg.ua

Сообщается, что ориентировка на подозреваемого поступила 11 августа.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Юрьевского отделения полиции получили информацию, что вблизи с. Васильевка по дороге движется человек, похожий на разыскиваемого", – сказано в сообщении.

Прибывшие по указанному месту правоохранители заметили автомобиль, в котором сидел разыскиваемый мужчина.

По словам водителя машины, он согласился подвести незнакомца в с. Вербоватовка и не знал, что он находится в розыске.

Полицейские задержали подозреваемого и передали его сотрудникам Лозовского отдела полиции Харьковской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полиция задержала ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве знакомого. Во время пьяной ссоры задержанный забил своего приятеля до смерти.

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