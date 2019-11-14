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14 ноября • обновлено в 17:29
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Алина Рашевская
Алина Рашевская

Под Днепром подросток поиздевался над слепой женщиной: подробности

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В Покрове Днепропетровской области 14 ноября малолетний местный житель напал на пожилую женщину в ее собственном дворе.

Злоумышленник вырвал из рук старушки радоприемник и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "OrdzhoCity".

Под Днепром подросток поиздевался над слепой женщиной

Под Днепром подросток поиздевался над слепой женщиной

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"Час назад у моей соседки, полностью незрячей бабушки, в ее же дворе выдерли с рук радио, говорит, какой-то неизвестный парень. В руках остался только кабель от зарядки", – рассказала автор публикации.

На место вызвали полицию. Чуть позже выяснилось, что накануне произошедшего проходящие мимо школьники видели под двором у пострадавшей двух парней. Один из них – хорошо известный в городе благодаря подобным выходкам подросток. Он уже не первый год промышляет воровством, но каждый раз остается безнаказанным.

"Ему нет и 16 лет, полгода назад он с сообщником избил и ограбил бабушку. Старшего посадили, а этому ничего", – отметили в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром школьники обокрали церковь. В Новомосковске двое 12-летних парней 9 ноября украли пожертвования прихожан из местной церкви. Школьники сообщили, что потратили украденные деньги на игры в детском развлекательном центре.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
грабеж нападение на женщину
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