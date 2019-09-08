Под Днепром подростки выбросили сверстника из окна недостроя

В Каменском подростки выбросили своего сверстника из окна недостроенного здания.

Об этом сообщила очевидец Владислава Запорожец в группе "Типичный Днепродзержинск" в Facebook. По словам женщины, она увидела, как парень упал со второго этажа, и тут же вызвала полицию и "скорую".

Инцидент произошел около 18:30 часов 7 сентября в заброшенном детском садике на 5 микрорайоне левобережья Каменского.

В полиции подтвердили, что парень получил телесные повреждения. Сейчас инспекторы ювенальной превенции Днепровского отдела полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают всех участников конфликта.

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. По словам свидетелей, он отделался незначительными травмами.

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