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8 сентября • обновлено в 12:50
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Под Днепром подростки выбросили сверстника из окна недостроя

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В Каменском подростки выбросили своего сверстника из окна недостроенного здания.

Об этом сообщила очевидец Владислава Запорожец в группе "Типичный Днепродзержинск" в Facebook. По словам женщины, она увидела, как парень упал со второго этажа, и тут же вызвала полицию и "скорую".

Инцидент произошел около 18:30 часов 7 сентября в заброшенном детском садике на 5 микрорайоне левобережья Каменского.

В полиции подтвердили, что парень получил телесные повреждения. Сейчас инспекторы ювенальной превенции Днепровского отдела полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают всех участников конфликта.

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. По словам свидетелей, он отделался незначительными травмами.

Под Днепром подростки выбросили сверстника из окна недостроя
Под Днепром подростки выбросили сверстника из окна недостроя
Под Днепром подростки выбросили сверстника из окна недостроя

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