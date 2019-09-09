Под Днепром подростки напали и ограбили женщину

В Новомосковске под Днепром двое подростков напали на пожилую женщину и отобрали у нее золотую цепочку.

По факту происшествия открыто уголовное дело, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Новомосковске полиция задержала подростков за ограбление Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"В Новомосковске полицейские группы реагирования патрульной полиции задержали малолетних грабителей", – сказано в сообщении.

Нападение произошло 6 сентября.

В полицию обратилась 66-летняя женщина и сообщила, что двое подростков ограбили ее.

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По словам потерпевшей, во время прогулки она сделала замечание двум парням за громкие разговоры и нецензурную брань.

Когда она собиралась зайти в подъезд, подростки напали на нее – один держал входную дверь, а второй сорвал с шеи цепочку.

После этого они сбежали.

Полиция быстро нашла и доставила в отделение нападавших 10-ти и 12-ти лет.

Их опросили в присутствии родителей.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском подростки выбросили своего сверстника из окна недостроенного здания. По словам свидетельницы происшествия, она увидела, как парень упал со второго этажа, и тут же вызвала полицию и "скорую".

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