Под Днепром подростки напали и ограбили женщину

В Новомосковске под Днепром двое подростков напали на пожилую женщину и отобрали у нее золотую цепочку.
По факту происшествия открыто уголовное дело, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
В Новомосковске полиция задержала подростков за ограбление
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
"В Новомосковске полицейские группы реагирования патрульной полиции задержали малолетних грабителей", – сказано в сообщении.
Нападение произошло 6 сентября.
В полицию обратилась 66-летняя женщина и сообщила, что двое подростков ограбили ее.
По словам потерпевшей, во время прогулки она сделала замечание двум парням за громкие разговоры и нецензурную брань.
Когда она собиралась зайти в подъезд, подростки напали на нее – один держал входную дверь, а второй сорвал с шеи цепочку.
После этого они сбежали.
Полиция быстро нашла и доставила в отделение нападавших 10-ти и 12-ти лет.
Их опросили в присутствии родителей.
Расследование ведется по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском подростки выбросили своего сверстника из окна недостроенного здания. По словам свидетельницы происшествия, она увидела, как парень упал со второго этажа, и тут же вызвала полицию и "скорую".
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