Под Днепром пациент вывалился на ходу из "скорой": видео инцидента

В Новомосковске Днепропетровской области 26 октября мужчина выпал из задних дверей "скорой помощи" прямо на проезжую часть.

Водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд. Видео инцидента опубликовали в Facebook-сообществе "Просто Днепропетровск" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром пациент вывалился на ходу из "скорой" Скриншот

В комментариях под видео пользователи обвинили в халатности водителя, который не зафиксировал дверь, однако очевидцы утверждают, что в случившемся виноват сам пациент. Нетрезвый больной всячески противился госпитализации и даже во время транспортировки предпринимал попытки любыми способами выйти из машины. Медработники пытались его удержать, однако силы были неравны.

Во время падения мужчина получил ушиб головы, но даже это его не остановило. В целях безопасности транспортировку больного продолжили в сопровождении правоохранителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в небе над Днепром случилось серьезное ЧП с самолетом. Во время полета у пассажирского самолета Борисполь – Днепр отказал один из двигателей. На борту было 45 пассажиров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал