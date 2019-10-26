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26 октября • обновлено в 11:44
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Под Днепром осужденный убил нацгвардейца во время перевозки

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Вечером 25 октября в поезде, следовавшем по маршруту Днепр – Кривой Рог, приговоренный к пожизненному заключению преступник убил конвоира, военнослужащего Национальной гвардии.

Убийство произошло в спецвагоне, во время перевозки заключенных, передает пресс-служба Центрального территориального управления Национальной гвардии.

Погибший военный НГУ

Погибший военный НГУ

Пресс-служба Территориального управления НГУ

"25 октября 2019 года около 21 час. 30 мин. на пути следования железнодорожной стражи по маршруту "Днепр – Кривой Рог", гражданин, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение уголовного преступления совершил нападение на должностных лиц караула с целью их обезоруживания и дальнейшей побега", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что нападавшего удалось обезвредить и обезоружить, однако один из конвоиров был смертельно ранен.

По факту происшествия назначено служебное расследование.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Днепровский апелляционный суд рассмотрел жалобу осужденного за убийство двух патрульных в Днепре Александра Пугачева и оставил в силе решение суда первой инстанции. Коллегия судей отказалась изменить наказание в виде пожизненного заключения.

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Место
Украина Днепр
Теги
Национальная гвардия убийство
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