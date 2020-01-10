Национальная полиция разоблачила группу наркодиллеров, которая в городе Павлоград Днепропетровской области занималась изготовлением и продажей наркотиков.

Среди подозреваемых – двое бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили на странице Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков Коллаж

Местные жители возрастом от 21 до 43 лет сговорились с двумя контрактниками военной части НГУ и наладили незаконное изготовление, фасовку и распространение метамфетамина. Криминальную лабораторию наркодиллеры оборудовали в гаражах, которые взяли в аренду. Наркотики сбывали на территории военной части и за ее пределами.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Во время обысков по месту проживания фигурантов дела, в машинах и нарколаборатории правоохранители изъяли марихуану, амфетамин, травматическое и огнестрельное оружие без соответствующих разрешений, а также патроны, гранату и более 200 тысяч гривень.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

В полиции открыли уголовное дело по данному факту. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудники СБУ заблокировали поставки наркотиков и психотропов на территорию исправительной колонии на Черкасщине. Запрещенные вещества сбывал заключенным работник учреждения.

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