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10 января • обновлено в 13:34
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Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

1.4т
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Национальная полиция разоблачила группу наркодиллеров, которая в городе Павлоград Днепропетровской области занималась изготовлением и продажей наркотиков.

Среди подозреваемых – двое бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили на странице Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Коллаж

Местные жители возрастом от 21 до 43 лет сговорились с двумя контрактниками военной части НГУ и наладили незаконное изготовление, фасовку и распространение метамфетамина. Криминальную лабораторию наркодиллеры оборудовали в гаражах, которые взяли в аренду. Наркотики сбывали на территории военной части и за ее пределами.

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Во время обысков по месту проживания фигурантов дела, в машинах и нарколаборатории правоохранители изъяли марихуану, амфетамин, травматическое и огнестрельное оружие без соответствующих разрешений, а также патроны, гранату и более 200 тысяч гривень.

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

В полиции открыли уголовное дело по данному факту. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков

Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудники СБУ заблокировали поставки наркотиков и психотропов на территорию исправительной колонии на Черкасщине. Запрещенные вещества сбывал заключенным работник учреждения.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины Национальная гвардия наркотики
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коршун федот
коршун федот
Наркота предназначалась для мокшвы.Значит, скоро выпустят и помогут оборудованием.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Тыщувдень" уже не дают "военам света", вот и приходится как-то выживать..
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Герой
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