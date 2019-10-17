Под Днепром нашли повешенного на электроопоре мужчину. Фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области 16 октября на улице Чудской обнаружили тело мужчины.
Труп был повешен на высоковольтной опоре. Об этом сообщает Первый городской.
В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре
Вчасно
Мужчину без признаков жизни нашли прохожие около 21:30. Он был повешен на проводе.
На место происшествия вызвали полицию. Погибшему на вид около 30 лет, правоохранители устанавливают его личность.
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В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины
Первый городской
В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины
Первый городской
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге поезд сбил мужчину. Столкновение произошло неподалеку от станции "Лесозащитная". "Тяжелого" мужчину госпитализировали в больницу.
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