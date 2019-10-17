Под Днепром нашли повешенного на электроопоре мужчину. Фото 18+

В Кривом Роге Днепропетровской области 16 октября на улице Чудской обнаружили тело мужчины.

Труп был повешен на высоковольтной опоре. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре Вчасно

Мужчину без признаков жизни нашли прохожие около 21:30. Он был повешен на проводе.

На место происшествия вызвали полицию. Погибшему на вид около 30 лет, правоохранители устанавливают его личность.

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В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины Первый городской

В Кривом Роге на улице нашли труп мужчины Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге поезд сбил мужчину. Столкновение произошло неподалеку от станции "Лесозащитная". "Тяжелого" мужчину госпитализировали в больницу.

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