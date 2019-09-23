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23 сентября • обновлено в 11:42
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Под Днепром нашли 100-килограммовую авиабомбу: фото

1.1т Читать материал на украинском

В селе Новопокровка Криворожского района во время поиска металлолома 21 сентября мужчина обнаружил в поле 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу.

Спасатели прибыли на место происшествия и обезвредили снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром нашли авиабомбу

Под Днепром нашли авиабомбу

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России взорвался опаснейший научный центр. В государственном научном центре вирусологии "Вектор" возле города Новосибирск произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек.

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Место
Украина Днепр
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