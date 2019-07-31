Под Днепром на территории поликлиники "скорая" сбила женщину

В Каменском автомобиль "скорой помощи" наехал на 77-летнюю женщину, которая шла сзади машины.
ДТП произошло 30-го июля в районе бывшей поликлиники № 2. Об этом сообщает "Наш репортер".
Под Днепром "скорая" сбила старушку
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Водитель Geely CK сдавал задним ходом, в то время как женщина пыталась обойти транспортное средство. В результате аварии пенсионерка получила перелом ноги.
Под Днепром сбили пенсионерку
Наш Репортер
Женщину доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине подросток впал в кому после аварии.
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