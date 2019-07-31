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Под Днепром на территории поликлиники "скорая" сбила женщину

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В Каменском автомобиль "скорой помощи" наехал на 77-летнюю женщину, которая шла сзади машины.

ДТП произошло 30-го июля в районе бывшей поликлиники № 2. Об этом сообщает "Наш репортер".

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Под Днепром "скорая" сбила старушку

Под Днепром "скорая" сбила старушку

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Водитель Geely CK сдавал задним ходом, в то время как женщина пыталась обойти транспортное средство. В результате аварии пенсионерка получила перелом ноги.

Под Днепром сбили пенсионерку

Под Днепром сбили пенсионерку

Наш Репортер

Женщину доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине подросток впал в кому после аварии.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП скорая помощь
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