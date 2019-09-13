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13 сентября • обновлено в 11:39
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Под Днепром на предприятии погиб работник: что произошло

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В Кривом Роге Днепропетровской области расследуют гибель электрогазосварщика на предприятии по производству машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства.

Инцидент произошел 11 сентября. Погибшему было 60 лет, сообщает пресс-служба ГУ Гоструда в Днепропетровской области.

В Кривом Роге на заводе погиб работник

В Кривом Роге на заводе погиб работник

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По оперативной информации, при выполнении ремонтных работ электрогазосварщик был прижат плитой, которая находилась на секции рольгангов №3, к металлоконструкции секции рольгангов № 4. В результате происшествия работник получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются в соответствии с "Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром женщина умерла на глазах у лежачей матери. Женщина замертво упала на кухне, но мать не могла никак ей помочь. Спасателей вызывали соседи.

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Место
Украина Днепр
Теги
смерть мужчина расследование
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