Под Днепром мужчину сбили на пешеходном переходе: пострадавший скончался в больнице

На трассе М-04 в Подгородном Днепропетровской области 28 декабря "Волга" сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пешеход умер в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщает Информатор.

Под Днепром насмерть сбили мужчину Информатор

Известно, что легковушка двигалась в сторону города. Идущего по "зебре" пешехода водитель не заметил из-за плотного трафика, из-за чего вовремя не затормозил и совершил наезд на мужчину.

"Тяжелого" пострадавшего забрали в областную больницу имени Мечникова. На следующий день 47-летний мужчина умер в больнице, не приходя в сознание. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Набережной Победы сгорела Mazda. Спасателям удалось предотвратить возгорание других автомобилей.

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