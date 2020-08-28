Под Днепром мужчину приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство. Город Х

В Каменском Днепропетровской области суд признал виновным 39-летнего мужчину в совершении убийства с особой жестокостью и кражи.

Как выяснилось, ранее неоднократно судимый гражданин, в том числе за убийство человека путем нанесения 94 ударов топором и ножом, после освобождения продолжил совершать преступления, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.

Так, договорившись заранее о встрече, обвиняемый пришел в квартиру жителя выполнять ремонтные работы. Во время общения между мужчинами внезапно возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку.

Схватив кухонный нож, подсудимый нанес хозяину квартиры 60 ударов по телу, постоянно меняя орудия преступления. От полученных травм пострадавший скончался.

После этого злоумышленник схватил мобильный телефон жертвы и скрылся с места преступления.

Теперь злоумышленнику назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Отметим, что мужчина не согласился с таким решением суда и подал апелляционную жалобу, которую оставлено без удовлетворения.

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