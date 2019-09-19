Под Днепром мужчина зверски расправился с матерью: подробности

В Криничках Днепропетровской области задержали подозреваемого в покушении на убийство пенсионерки.

Им оказался 35-летний сын потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Событие произошло 17 сентября около 5:00 утра. Мать-пенсионерка пыталась уговорить своего 35-летнего сына трудоустроиться. Это и стало причиной ссоры. Урегулировать конфликт сын решил с помощью ножа.

О трагедии в полицию сообщил отец преступника. Правоохранители немедленно прибыли на вызов и задержали злоумышленника. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

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Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По согласованию с местной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего военного. Его тело обнаружили в воде на Воронцовском пляже. Мужчина пропал вечером 14 сентября, когда отмечал День города в кругу друзей.

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