Под Днепром мужчина зверски расправился с матерью: подробности

В Криничках Днепропетровской области задержали подозреваемого в покушении на убийство пенсионерки.
Им оказался 35-летний сын потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
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Событие произошло 17 сентября около 5:00 утра. Мать-пенсионерка пыталась уговорить своего 35-летнего сына трудоустроиться. Это и стало причиной ссоры. Урегулировать конфликт сын решил с помощью ножа.
О трагедии в полицию сообщил отец преступника. Правоохранители немедленно прибыли на вызов и задержали злоумышленника. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.
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Национальная полиция в Днепропетровской области
Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По согласованию с местной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
На Днепропетровщине сын изрезал собственную мать
Национальная полиция в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего военного. Его тело обнаружили в воде на Воронцовском пляже. Мужчина пропал вечером 14 сентября, когда отмечал День города в кругу друзей.
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