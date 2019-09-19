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19 сентября • обновлено в 12:43
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Под Днепром мужчина зверски расправился с матерью: подробности

1.3т Читать материал на украинском

В Криничках Днепропетровской области задержали подозреваемого в покушении на убийство пенсионерки.

Им оказался 35-летний сын потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина зверски расправился с матерью

Под Днепром мужчина зверски расправился с матерью

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Событие произошло 17 сентября около 5:00 утра. Мать-пенсионерка пыталась уговорить своего 35-летнего сына трудоустроиться. Это и стало причиной ссоры. Урегулировать конфликт сын решил с помощью ножа.

О трагедии в полицию сообщил отец преступника. Правоохранители немедленно прибыли на вызов и задержали злоумышленника. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

На Днепропетровщине сын изрезал собственную мать

На Днепропетровщине сын изрезал собственную мать

Национальная полиция в Днепропетровской области

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Под Днепром жестоко избили прокурора

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По согласованию с местной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

На Днепропетровщине сын изрезал собственную мать

На Днепропетровщине сын изрезал собственную мать

Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего военного. Его тело обнаружили в воде на Воронцовском пляже. Мужчина пропал вечером 14 сентября, когда отмечал День города в кругу друзей.

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Место
Украина Днепр
Теги
убийство мужчина Национальная полиция Украины
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