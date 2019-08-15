Под Днепром мужчина жестоко убил и утопил друга

В Кривом Роге мужчина до смерти избил своего друга, после чего утопил его тело в реке Ингулец.

Происшествие случилось 13 августа в Ингулецком районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

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Как оказалось, во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник нанес другу удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина бросил тело умершего в реку Ингулец, после чего скрылся с места преступления.

Полицейские оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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