Под Днепром мужчина жестоко убил и утопил друга

В Кривом Роге мужчина до смерти избил своего друга, после чего утопил его тело в реке Ингулец.
Происшествие случилось 13 августа в Ингулецком районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
В Кривом Роге мужчина убил собутыльника на рыбалке
Коллаж
Как оказалось, во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник нанес другу удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина бросил тело умершего в реку Ингулец, после чего скрылся с места преступления.
Полицейские оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый местный житель.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В Днепре мужчина убил и утопил друга
Криворожский отдел полиции
В Днепре мужчина убил и утопил друга
Криворожский отдел полиции
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре спасают тяжелораненого воина ВСУ. 34-летнего Дмитрия госпитализировали в больницу имени Мечникова. Потерпевший находится в медикаментозной коме.
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