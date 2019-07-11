Под Днепром мужчина заживо сгорел в своем доме

Сегодня, 11-го июля, в Кривом Роге загорелся частный дом, в результате чего погиб 56-летний мужчина.
Возгорание произошло внутри помещения. Об этом сообщили на сайте Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Пожар под Днепром
Kharkiv Today
Огонь повредил домашние вещи на площади шести квадратных метров.
Возгорание в Кривом Роге
ГУ ГСЧС
Пожар был локализован в 5:57, а в 6:27 его удалось полностью ликвидировать.
Загорелся частный дом
ГУ ГСЧС
В ликвидации пожара были задействованы 10 сотрудников личностного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Австралии во время гонки случился страшный пожар.
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