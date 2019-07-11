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Под Днепром мужчина заживо сгорел в своем доме

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Сегодня, 11-го июля, в Кривом Роге загорелся частный дом, в результате чего погиб 56-летний мужчина.

Возгорание произошло внутри помещения. Об этом сообщили на сайте Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

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Огонь повредил домашние вещи на площади шести квадратных метров.

Возгорание в Кривом Роге

Возгорание в Кривом Роге

ГУ ГСЧС

Пожар был локализован в 5:57, а в 6:27 его удалось полностью ликвидировать.

Загорелся частный дом

Загорелся частный дом

ГУ ГСЧС

В ликвидации пожара были задействованы 10 сотрудников личностного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Австралии во время гонки случился страшный пожар.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пожар мужчина
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