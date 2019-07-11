Под Днепром мужчина заживо сгорел в своем доме

Сегодня, 11-го июля, в Кривом Роге загорелся частный дом, в результате чего погиб 56-летний мужчина.

Возгорание произошло внутри помещения. Об этом сообщили на сайте Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар под Днепром Kharkiv Today

Огонь повредил домашние вещи на площади шести квадратных метров.

Возгорание в Кривом Роге ГУ ГСЧС

Пожар был локализован в 5:57, а в 6:27 его удалось полностью ликвидировать.

Загорелся частный дом ГУ ГСЧС

В ликвидации пожара были задействованы 10 сотрудников личностного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Австралии во время гонки случился страшный пожар.

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