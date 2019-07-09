Под Днепром мужчина "заминировал" многоэтажку

На Днепропетровщине неизвестный поставил на уши весь жилой дом.

В Новомосковске в ночь на 9 июля "заминировали" подъезд многоквартирного дома, сообщает 34 канал.

Псевдоминирование жилого дома UA:Львів

В полицию обратились работники магазина, который находится по соседству. Незнакомый мужчина предупредил продавцов, что подъезд может взлететь на воздух.

На время осмотра все жильцы дома были эвакуированы.

Исследованием подъезда и близлежащих территорий занимались полицейские, спасатели, кинологи и взрывотехники. Никаких опасных предметов специалисты так и не обнаружили.

Следователям удалось найти и задержать псевдоминера. Нарушителем покоя оказался 45-летний безработный мужчина. Мотив преступника пока неизвестен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Луганщине загорелся заминированный лес.

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