Под Днепром мужчина "заминировал" многоэтажку

На Днепропетровщине неизвестный поставил на уши весь жилой дом.
В Новомосковске в ночь на 9 июля "заминировали" подъезд многоквартирного дома, сообщает 34 канал.
Псевдоминирование жилого дома
UA:Львів
В полицию обратились работники магазина, который находится по соседству. Незнакомый мужчина предупредил продавцов, что подъезд может взлететь на воздух.
На время осмотра все жильцы дома были эвакуированы.
Исследованием подъезда и близлежащих территорий занимались полицейские, спасатели, кинологи и взрывотехники. Никаких опасных предметов специалисты так и не обнаружили.
Следователям удалось найти и задержать псевдоминера. Нарушителем покоя оказался 45-летний безработный мужчина. Мотив преступника пока неизвестен.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Луганщине загорелся заминированный лес.
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