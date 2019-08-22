Под Днепром мужчина заливал соседей фекалиями из ведра

В Новомосковске Днепропетровской области люди страдают из-за ужасного соседа.

Мужчина заливает этажи фекалиями из ведра, сообщил Александр Соболь на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"История о газе, дерьме и прочной соседской дружбе. Нифига же не печально у нас люди живут. Чувак из соседнего подъезда на днях заливает фекалиями несколько этажей. В прямом смысле, с ведра. То есть открывает двери и сливает все, что накипело на лестницу. И такой перформанс этот тип устраивает на перманентной основе", – написал очевидец.

Мужчина заливал соседей фекалиями Рамблер

Такие действия соседа из-за отключения воды и газа в его квартире.

Как отметил очевидец, теперь мужчина угрожает взорвать баллоны с газом:

"А теперь этот асоциальный художник угрожает взорвать баллоны с газом. Закопался у себя в храме дерьма и не открывает никому. Вот собрался консилиум из соседей, 4 патрульки, оперативка и МЧС. Решают, как этого красавца обуздать", – рассказал Александр Соболь.

В соцсети люди удивлены поведением мужчины:

"Ну да, это ж соседи виноваты, что он коммуналку не платил. Их и наказывать", "Фигасе, веселье", "Веселого мало, там в подъезд зайти невозможно, все в дерьме и моче", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Позже Александр Соболь сообщил, что соседа забрали в райотдел, а спасатели конфисковали баллоны с газом.

Люди страдают из-за соседа Facebook Александра Соболя

Люди страдают из-за соседа Facebook Александра Соболя

Люди страдают из-за соседа Facebook Александра Соболя

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре женщина держала в своей квартире 9 собак в вони и грязи.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!