Под Днепром мужчина заливал соседей фекалиями из ведра

В Новомосковске Днепропетровской области люди страдают из-за ужасного соседа.
Мужчина заливает этажи фекалиями из ведра, сообщил Александр Соболь на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"История о газе, дерьме и прочной соседской дружбе. Нифига же не печально у нас люди живут. Чувак из соседнего подъезда на днях заливает фекалиями несколько этажей. В прямом смысле, с ведра. То есть открывает двери и сливает все, что накипело на лестницу. И такой перформанс этот тип устраивает на перманентной основе", – написал очевидец.
Мужчина заливал соседей фекалиями
Рамблер
Такие действия соседа из-за отключения воды и газа в его квартире.
Как отметил очевидец, теперь мужчина угрожает взорвать баллоны с газом:
"А теперь этот асоциальный художник угрожает взорвать баллоны с газом. Закопался у себя в храме дерьма и не открывает никому. Вот собрался консилиум из соседей, 4 патрульки, оперативка и МЧС. Решают, как этого красавца обуздать", – рассказал Александр Соболь.
В соцсети люди удивлены поведением мужчины:
"Ну да, это ж соседи виноваты, что он коммуналку не платил. Их и наказывать", "Фигасе, веселье", "Веселого мало, там в подъезд зайти невозможно, все в дерьме и моче", – пишут пользователи.
Скриншот
Скриншот
Позже Александр Соболь сообщил, что соседа забрали в райотдел, а спасатели конфисковали баллоны с газом.
Люди страдают из-за соседа
Facebook Александра Соболя
Люди страдают из-за соседа
Facebook Александра Соболя
Люди страдают из-за соседа
Facebook Александра Соболя
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре женщина держала в своей квартире 9 собак в вони и грязи.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!