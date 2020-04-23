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23 апреля • обновлено в 09:32
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Карина Бондаренко
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Под Днепром мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми. Фото

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В городе Каменское Днепропетровской области 22 апреля мужчина угрожал газом взорвать квартиру в многоэтажном доме, заявив, что ему все надоело.

Происшествие случилось на улице Николенко поздно вечером, сообщает местный сайт "Событие". На место вызвали правоохранителей, медиков и газовщиков.

По словам местных жителей, еще днем к мужчине удалось попасть экстренным службам и лишь локально перекрыть газ в квартире. После того, как они уехали, сосед продолжал буянить.

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

Событие

Правоохранители, которые неоднократно приезжали на вызов, сообщили, что в данной ситуации сделать ничего не могут, так как человек отказывается от госпитализации. Сотрудники газовой службы также сообщили жильцам, что не имеют права "обрезать" подачу газа мужчине.

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

Событие

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

Событие

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

Событие

На мужчину составили административный протокол и провели с ним разъяснительную работу. Однако ближе к полуночи он согласился на госпитализацию в больницу, куда его и доставили в сопровождении полиции.

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

Событие

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

Событие

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

В Каменском мужчина угрожал взорвать газом многоэтажный дом с людьми

Событие

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре апелляционный суд освободил от уголовной ответственности виновницу смертельного ДТП, которое произошло более 10 лет назад и унесло жизнь молодой фигуристки Радмилы Тигиевой.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
газ
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