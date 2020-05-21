Под Днепром мужчина убил зятя из-за денег: подробности

В поселке Новоалександровка Днепропетровской области 20 мая по подозрению в убийстве полицейские задержали ранее судимого 68-летнего местного жителя.

У мужчины возник конфликт с зятем из-за банковской карты, которую последний не хотел возвращать. Горожанин нанес должнику смертельную травму кухонным ножом, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина убил зятя из-за денег РИА Воронеж

Подозреваемого в убийстве полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В тот же день ему сообщили о подозрении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Под Днепром мужчина убил зятя из-за денег Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре толпа мужчин напала на полицейских. Инцидент произошел 19 мая.

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