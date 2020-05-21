Главная Новости
21 мая • обновлено в 16:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Все статьи автора

Под Днепром мужчина убил зятя из-за денег: подробности

1.1т
Читать материал на украинском

В поселке Новоалександровка Днепропетровской области 20 мая по подозрению в убийстве полицейские задержали ранее судимого 68-летнего местного жителя.

У мужчины возник конфликт с зятем из-за банковской карты, которую последний не хотел возвращать. Горожанин нанес должнику смертельную травму кухонным ножом, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина убил зятя из-за денег

Под Днепром мужчина убил зятя из-за денег

РИА Воронеж

Подозреваемого в убийстве полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В тот же день ему сообщили о подозрении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Под Днепром мужчина убил зятя из-за денег

Под Днепром мужчина убил зятя из-за денег

Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре толпа мужчин напала на полицейских. Инцидент произошел 19 мая.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги