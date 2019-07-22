Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Под Днепром мужчина пытался сжечь себя на избирательном участке

181 Читать материал на украинском

В селе Чкалово Никопольского района Днепропетровской области мужчина пытался сжечь себя на избирательном участке.

Мужчина в нетрезвом состоянии начал обливать себя бензином, сообщает Информатор.

Поджечь себя ему не дали полицейские и сотрудники службы спасения, которые дежурили на месте.

Новости
Участковая комиссия в Днепре испортила 2000 бюллетеней

Мужчина пытался сжечь себя

Мужчина пытался сжечь себя

Today.kz

Они сразу же бросились к мужчине и пресекли любую возможность продолжить начатое.

Новости
Подкупы и минирования: какие дела открыла полиция Днепра и области в день выборов

Уже позже, в разговоре, выяснилось, что причиной для таких кардинальных мер стало то, что фамилии мужчины не было в списках избирателей.

Как OBOZREVATEL, возле избирательного участка в Днепре "подкармливали" людей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
Выборы 2019 Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel