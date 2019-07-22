Под Днепром мужчина пытался сжечь себя на избирательном участке

В селе Чкалово Никопольского района Днепропетровской области мужчина пытался сжечь себя на избирательном участке.
Мужчина в нетрезвом состоянии начал обливать себя бензином, сообщает Информатор.
Поджечь себя ему не дали полицейские и сотрудники службы спасения, которые дежурили на месте.
Мужчина пытался сжечь себя
Today.kz
Они сразу же бросились к мужчине и пресекли любую возможность продолжить начатое.
Уже позже, в разговоре, выяснилось, что причиной для таких кардинальных мер стало то, что фамилии мужчины не было в списках избирателей.
Как OBOZREVATEL, возле избирательного участка в Днепре "подкармливали" людей.
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