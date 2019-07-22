Под Днепром мужчина пытался сжечь себя на избирательном участке

В селе Чкалово Никопольского района Днепропетровской области мужчина пытался сжечь себя на избирательном участке.

Мужчина в нетрезвом состоянии начал обливать себя бензином, сообщает Информатор.

Поджечь себя ему не дали полицейские и сотрудники службы спасения, которые дежурили на месте.

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Мужчина пытался сжечь себя Today.kz

Они сразу же бросились к мужчине и пресекли любую возможность продолжить начатое.

Уже позже, в разговоре, выяснилось, что причиной для таких кардинальных мер стало то, что фамилии мужчины не было в списках избирателей.

Как OBOZREVATEL, возле избирательного участка в Днепре "подкармливали" людей.

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