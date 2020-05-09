Под Днепром мужчина повесил щенка у своего дома: его задержала полиция. Фото

Под Днепром в селе Баловка мужчина на территории своего дома публично "казнил" собаку, повесив ее на ветке.

Щенка, который был повешен на ветке дерева по улице Луговой на территории частного дома, заметила прохожая женщина, сообщает "Информатор".

Как позже выяснилось, собаку повесил ее же хозяин. Причиной послужило то, что животное якобы задушило его курицу. Женщина сделала все для того, чтобы привлечь к ситуации больше внимания.

Информация "разошлась" по социальным сетям за считанные часы, в частности, благодаря зоозащитникам. Уже на следующий день у дома мужчины собрались неравнодушные жители, зоозащитники и вызвали полицию, а также написали все необходимые документы, чтобы привлечь мужчину к ответственности.

Мужчина публично "казнил" собаку, повесив ее на ветке Информатор

Мужчина публично "казнил" собаку, повесив ее на ветке Информатор

Мужчина публично "казнил" собаку, повесив ее на ветке Информатор

В ходе разбирательств мужчина, убивший щенка, утверждал, что из-за всеобщей огласки личных данных и адреса его якобы накануне вывезли в лес и избили. Тем не менее, информация оказалась неподтвержденной.

Со слов соседей, эта собака далеко не первая, которую он убил. В конечном итоге мужчину задержали полицейские.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полицейские и медики спасли жизнь женщины и двух мужчин с передозировкой. Помог им в этом 6-летний сын женщины, который стал свидетелем того, как взрослые употребляли наркотики.

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