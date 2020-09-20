Под Днепром мужчина погиб при пожаре в своем доме. Фото ЧП

Алина Рашевская Происшествия 12:45, 20.09.2020 Обновлено: 12:45, 20.09.2020

В воскресенье, 20 сентября, в селе Пушкаревка Днепропетровской области загорелся одноэтажный частный дом.

Из пылающего помещения не успел выбраться его владелец. Бездыханное тело мужчины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К прибытию чрезвычайников огонь успел распространиться на площади 9 м. кв. Причина возникновения пожара устанавливается.

В селе Пушкаревка горел одноэтажный частный дом.
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В результате пожара погиб мужчина.
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
С огнем боролись четверо чрезвычайников.
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром из-за столкновения скутера и легковушки пострадала женщина.

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Днепр Происшествия

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