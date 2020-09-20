Под Днепром мужчина погиб при пожаре в своем доме. Фото ЧП

В воскресенье, 20 сентября, в селе Пушкаревка Днепропетровской области загорелся одноэтажный частный дом.

Из пылающего помещения не успел выбраться его владелец. Бездыханное тело мужчины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К прибытию чрезвычайников огонь успел распространиться на площади 9 м. кв. Причина возникновения пожара устанавливается.

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