Под Днепром мужчина из-за долгов застелил кредитора. Фото

В среду, 11 марта, в Новомосковске Днепропетровской области произошло преступление с применением огнестрельного оружия. Мужчина выстрелил из ружья в кредитора из-за огромного долга.

К хозяину дома пришли двое мужчин с требованием вернуть 27 тысяч долларов, которые ему дали в долг. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Мужчина пригласил кредиторов в дом. В доме они стали пить спиртное, после чего хозяин взял охотничье ружье и выстрелил в сторону одного из мужчин. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице. Подозреваемого в убийстве задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Новомосковской местной прокуратуры следователи Новомосковского отдела полиции проводят досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Мужчина застелил кредитора Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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