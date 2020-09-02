Под Днепром мужчина до смерти избил родственника

В городе Павлоград Днепропетровской области сотрудники полиции объявили о подозрении мужчине, который до смерти избил родственника.

Как установили следователи, подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых тот скончался, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Так, 30 августа тело умершего обнаружил двоюродный брат и сразу вызвал полицию. Оперативники установили, что накануне в гости к потерпевшему приходил его 60-летний родственник. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате получения телесных повреждений.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог в школе разгорелся скандал из-за изучения русского языка. Для учеников 5-9 классов русский язык сделали обязательным.