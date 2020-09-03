Под Днепром мотоциклист влетел в авто, убегая от полиции: есть погибший

София Закревская Происшествия 14:45, 3.09.2020 Обновлено: 15:14, 3.09.2020

В среду вечером, 2 сентября, в городе Каменское Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

Водитель мотоцикла Kawasaki, убегая от полиции по встречной полосе движения, на большой скорости врезался в легковой автомобиль охранной фирмы. Об этом в Facebook сообщила сотрудница Каменской станции скорой помощи Лариса Быданцева.

Мотоцикл на скорости влетел в автомобиль.
Facebook / Лариса Быданцева

39-летний мотоциклист погиб на месте ДТП от полученных травм. Пассажир двухколесного, который находился в состоянии алкогольного опьянения, получил серьезные травмы. У 30-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану головы. Также у пострадавшего повреждена грудная клетка и сломана ключица.

Потерпевшего в состоянии травматического шока доставили в больницу скорой помощи Каменского. После этого в связи с тяжестью состояния пациента перевезли для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу имени Мечникова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на шахте в Кривом Роге горняки устроили протест под землей.12 шахтеров ночной смены не вышли из забоя.

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