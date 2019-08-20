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Под Днепром младенца бросили в спортивной сумке. Фото

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В городе Каменское Днепропетровской области на пороге станции скорой медицинской помощи 20 августа обнаружили младенца в спортивной сумке.

Мальчику примерно 1,5-2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Каменском мать бросила младенца на пороге больницы

В Каменском мать бросила младенца на пороге больницы

Национальная полиция в Днепропетровской области

Сумку с мальчиком на пороге больницы обнаружили врачи около 7:00. Малыша госпитализировали, его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

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Младенец был одет в голубой костюмчик и замотан в детское одеяло. К руке ребенка были привязаны два обручальных кольца с помощью золотой цепочки.

К руке малыша привязаны обручальные кольца

К руке малыша привязаны обручальные кольца

Национальная полиция в Днепропетровской области

Правоохранители начали искать мать, которая оставила ребенка и опрашивать свидетелей происшествия. Если вы владеете какой-либо информацией о родителях мальчика, сообщите об этом в полицию по телефонам "102", (068) 973-46-22, (096) 586-94-41.

Мальчик был одет в голубой костюмчик

Мальчик был одет в голубой костюмчик

Национальная полиция в Днепропетровской области

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Полиция ищет мать, которая бросила младенца

Полиция ищет мать, которая бросила младенца

Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области ребенок умер после капельницы, назначенной врачом. Мальчик был совершенно здоров, но через две недели после его рождения у малыша поднялась высокая температура.

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Место
Украина Днепр
Теги
ребенок врачи Каменское Национальная полиция Украины
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