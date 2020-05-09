Под Днепром Mazda на огромной скорости влетела в ЗАЗ: авто превратилось в груду металла
В субботу, 9 мая, под Днепром на Запорожском шоссе столкнулись два автомобиля. Оба авто вылетели в кювет.
Авария произошла возле села Новоалександровка. Водитель Mazda не справился с управлением и на скорости 210 км/час врезался в автомобиль "Таврия". Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".
Как сообщает "Информатор" водитель Mazda ехал по Запорожскому шоссе с явным превышением скорости, он был пьян. По предварительной информации в результате аварии пострадало два человека – водитель и пассажир "Таврии".
Медики оказали им первую помощь на месте, после чего забрали в больницу. Водитель Mazda от госпитализации отказался. На место вызвали наряд полиции и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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