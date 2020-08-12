Под Днепром легковушка влетела под фуру: водитель погиб на месте. Фото и видео

Под Днепром легковушка влетела под фуру: водитель погиб на месте. Информатор

В среду, 12 августа, на трассе Днепр-Запорожье возле села Братское произошло смертельное ДТП.

Легковой автомобиль Volkswagen на скорости влетел под фуру около 13:00. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром легковушка влетела под фуру: водитель погиб на месте Информатор

По предварительным данным, оба автомобиля двигались из Днепра в Запорожье. На участке дороги между АЗС "ОККО" и АЗС "Amic" грузовик Iveco начал разворачиваться, но остановился, чтобы пропустить встречные машины. Водитель Volkswagen не успел среагировать и врезался в фуру сзади.

От сильного удара легковушка, залетевшая под большегруз, деформировалась. Мужчина, который был за рулем Volkswagen, от полученных травм скончался на месте. Из искореженного авто его тело вырезали чрезвычайники.

На месте ДТП работала полиция, медики и спасатели. Транспортные средства заняли значительную часть дороги, образовалась большая пробка. Все детали трагедии установит следователь.

Под Днепром легковушка влетела под фуру: водитель погиб на месте Днепр оперативный

Под Днепром легковушка влетела под фуру: водитель погиб на месте Днепр оперативный

Под Днепром легковушка влетела под фуру: водитель погиб на месте Информатор

Под Днепром легковушка влетела под фуру: водитель погиб на месте Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре фура после ДТП вылетела в кювет, водитель чудом спасся.