Под Днепром квартиросъемщик до смерти избил хозяина жилья. Коллаж

В понедельник, 24 августа, в городе Каменское Днепропетровской области мужчина убил своего арендодателя.

Нападавший снимал комнату в квартире убитого. В день, когда произошел инцидент, они вместе распивали алкоголь, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В ходе совместного времяпрепровождения между двумя знакомыми возник конфликт. 24-летний мужчина сильно избил 32-летнего хозяина квартиры. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Тело погибшего 25 августа обнаружила его мать, которая приехала навестить сына. Злоумышленник после содеянного покинул место преступления и скрывался в Петриковском районе Днепропетровской области. Правоохранители установили личность нападавшего, выяснилось, что ранее он уже был судим.

24-летнего мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть пострадавшего. Согласно Уголовному кодексу Украины, данное правонарушение влечет за собой лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге между мужчинами произошел конфликт, в пострадавшего стреляли.

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