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Под Днепром корову убило током: находившийся рядом ребенок чудом остался жив

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В Кривом Роге оголенный провод убил корову. Происшествие случилось недалеко от ж/д вокзала.

Оборванный провод не успели убрать после бури. Об этом сообщил "Первый криворожский".

На место происшествия вызвали полицию и составили протокол.

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Оборванные провода

Оборванные провода

NEWS RU

Как рассказали в группе "Кривой Рог без цензуры", опасный провод мог унести жизнь человека.

"В то время, когда скотина попала под провода, ребенок был рядом! А если бы ребёнка тоже убило?", поделился участник сообщества.

Животное убило током

Животное убило током

Первый криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Ивано-Франковщине молния на месте убила троих.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
Днепрубийствоживотные
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