Под Днепром корову убило током: находившийся рядом ребенок чудом остался жив

В Кривом Роге оголенный провод убил корову. Происшествие случилось недалеко от ж/д вокзала.
Оборванный провод не успели убрать после бури. Об этом сообщил "Первый криворожский".
На место происшествия вызвали полицию и составили протокол.
Оборванные провода
NEWS RU
Как рассказали в группе "Кривой Рог без цензуры", опасный провод мог унести жизнь человека.
"В то время, когда скотина попала под провода, ребенок был рядом! А если бы ребёнка тоже убило?", поделился участник сообщества.
Животное убило током
Первый криворожский
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Ивано-Франковщине молния на месте убила троих.
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