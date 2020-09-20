Под Днепром из-за столкновения скутера и легковушки пострадала женщина. Фото

На трассе М04 под Днепром 19 сентября автомобиль Mazda врезался в скутер.

В результате столкновения пострадала женщина-водитель двухколесного. С места аварии ее увезла скорая, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП случилось примерно в 20:15 перед поворотом на Новомосковск. Предварительно, женщина на скутере объезжала яму на путепроводе. В этот момент в нее влетела иномарка, которая ехала в том же направлении сзади.

Потерпевшую госпитализировали в больницу с травмой плеча. Водитель и пассажир Mazda в ДТП не пострадали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате ДТП пострадал мотокурьер.