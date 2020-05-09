Под Днепром иномарка протаранила мост: отбойник "прошил" салон авто

Игорь Кравченко Происшествия 11:34, 9.05.2020 Обновлено: 11:45, 9.05.2020

В пятницу, 8 мая, в Каменском Днепропетровской области в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на мосту через реку Днепр.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что автомобиль Skoda Octavia съехал с дороги и столкнулся с дорожным отбойником. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

В результате происшествия пострадал водитель легковушки 1989 года рождения. Его медработники госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой помощи.

Иномарка врезалась в отбойник на мосту
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Иномарка врезалась в отбойник на мосту
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Сотрудники ГСЧС с помощью специального аварийно-спасательного оборудования срезали часть металлической ограждения, которое застряло в салоне автомобиля.

Полицией проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Космической автомобиль Toyota совершил наезд на мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел среагировать и сбил его.

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Днепр Происшествия

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