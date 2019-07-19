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Под Днепром горела дача: погиб ребенок

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Ночью 19-го июля в Долгинцевском районе Кривого Рога случился пожар в садовом товариществе Мичуринец.

Возгорание возникло внутри дачного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

lenta.ua

Пожарные тушили огонь больше часа. 11-летнего мальчика, который находился во время пожара в помещении, спасти не удалось – его тело нашли без признаков жизни. Бабушка ребенка получила ожоги конечностей и туловища второй степени, но от госпитализации отказалась.

В ликвидации пожара были задействованы девять чрезвычайников. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Австралии во время гонки случился страшный пожар.

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Украина Днепр
Теги
Днепр пожар смерть
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