Под Днепром фура обрушила автомобильный мост: появились первые фото и видео

В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушился мост через залив Каховского водохранилища.

Происшествие случилось, когда по нему проезжала 20-тонная фура, груженная металлическими конструкциями. В результате аварии никто не пострадал, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам местных жителей, мост был чуть ли не единственной переправой к нескольким населенным пунктам. Сейчас проезд в Покров и Капуловку будет осуществляться в объезд – через Катериновку или Старозаводское.

В Никополе обвалился мост с фурой Информатор

"Этот мост уже давно пребывал в таком состоянии — он шатался, скрипел и терял фрагменты. Мы неоднократно обращались к представителям всех уровней власти, однако ответа не последовало. Неделю назад тут проводили "латочный" ремонт", – отметила местная жительница Лариса.

В Никополе обвалился мост с фурой Информатор

На место вызвали полицию, спасателей и представителей местной власти. Детали происшествия выясняются.

В Никополе обвалился мост с фурой Информатор

В Никополе обвалился мост с фурой Информатор

Ситуацию под контроль взял президент Украины Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции к году президентства о происшествии ему сообщили журналисты. Он сделал запись себе в блокнот.

Как писал OBOZREVATEL ранее, коронавирусом в Днепре заразилось почти 350 человек: карта распространения COVID-19.