Под Днепром электричка переехала лежащего на рельсах мужчину

На Днепропетровщине на железнодорожной станции "Никополь" 10 декабря мужчина трагически погиб под колесами электрички.

Инцидент произошел около 20:40. На место сразу же вызвали медиков и правоохранителей, сообщает Информатор.

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По основной версии, погибший перебрал с алкоголем и уснул на железнодорожных путях, а машинист его попросту не заметил в темноте. Ее подтверждает и найденный неподалеку пакет с бутылкой водки и закуской. Известно, что мужчине был 41 год.

Следствие прорабатывает и другие версии случившегося. Правоохранители выясняют все детали трагедии и опрашивают возможных свидетелей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре заметили парня, который решил покорить электроопору и взобрался на нее без какой-либо экипировки. Свой героизм молодой человек испытывал на безлюдной стоянке.

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