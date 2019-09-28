Под Днепром джип задавил 6-летнюю девочку: детали жуткого ДТП

На остановке общественного транспорта иномарка насмерть сбила 6-летнюю девочку. Трагедия произошла вечером 28 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщает сайт 0564.ua, автомобиль Ssang Yong двигался по проезжей части на улице Алмазной и допустил наезд на ребенка. Прибывшим на место ДТП медикам спасти девочку не удалось, она умерла в машине скорой помощи.

Полиция ищет свидетелей происшествия. Очевидцев просят обращаться по телефону: 068 008 87 06.

В Кривом Роге джип задавил 6-летнюю девочку http://kriminalukraine.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что на выезде из Кривого Рога произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Предварительно известно, что столкновение произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!