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28 сентября • обновлено в 18:32
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Под Днепром джип задавил 6-летнюю девочку: детали жуткого ДТП

1.4т Читать материал на украинском

На остановке общественного транспорта иномарка насмерть сбила 6-летнюю девочку. Трагедия произошла вечером 28 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщает сайт 0564.ua, автомобиль Ssang Yong двигался по проезжей части на улице Алмазной и допустил наезд на ребенка. Прибывшим на место ДТП медикам спасти девочку не удалось, она умерла в машине скорой помощи.

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Полиция ищет свидетелей происшествия. Очевидцев просят обращаться по телефону: 068 008 87 06.

В Кривом Роге джип задавил 6-летнюю девочку

В Кривом Роге джип задавил 6-летнюю девочку

http://kriminalukraine.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что на выезде из Кривого Рога произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Предварительно известно, что столкновение произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП умер ребенок
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