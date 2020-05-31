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31 мая • обновлено в 12:23
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Игорь Кравченко

Под Днепром джип катался по аварийному "горбатому" пешеходному мосту. Видео

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В Новомосковске Днепропетровской области водитель решил проехаться по пешеходному мосту через реку Самара.

Мост имеет деревянное покрытие и, по словам местных жителей, находится не в лучшем состоянии, сообщает "Depo.Дніпро" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мост соединяет город с лесным массивом. И хотя доступ в лес существует со стороны трассы, некоторые из местных жителей решили проверить его на прочность, проехавшись по нему на автомобиле.

Под Днепром джип катался по "горбатому" пешеходному мосту

Под Днепром джип катался по "горбатому" пешеходному мосту

Depo.Дніпро

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Алексеевка Днепропетровской области понтонною переправу, которую установили вместо обрушившегося моста, готовят к автомобильному движению. Движение планируют восстановить 1 июня.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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