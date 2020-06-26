Под Днепром двое мужчин подорвались на гранате: подробности ЧП

В селе Бабайковка Днепропетровской области 25 июня взорвалась граната, заложенная неизвестным. Взрыв случился во дворе жилого дома.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда во двор вошли строители. Их нанял собственник для оценки стоимости работ, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Хозяин увидел, что во дворе находилась неизвестная ему лавка и толкнул ее ногой. После этого прозвучал взрыв.

В результате взрыва один из строителей и собственник дома получили осколочные ранения ног и туловища. Третий мужчина не пострадал. Раненые самостоятельно обратились в местную больницу.

Правохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят экспертизу. По предварительной информации, взорваться могла граната "РГД - 5".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Желтые воды Днепропетровской области 24 июня прогремел взрыв. Инцидент произошел ночью возле жилого дома по улице 8-го марта.