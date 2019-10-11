Под Днепром десятки людей завербовали в рабство: видео освобождения

Полицейские Днепропетровской и Одесской областей задержали двух подозреваемых в вербовке людей в трудовое рабство.

По информации правоохранителей, с 2018 года подозреваемые завербовали около 30 жителей Никополя, Покрова и Марганца, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Десятки жителей Днепропетровщины держали в рабстве Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Полицейские задержали 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые занимались поиском людей для трудовой эксплуатации, следили за их содержанием и работой.

Для вербовки они выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении. Злоумышленники обещали высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области.

Вместо этого люди попадали в крайне тяжкие условия.

В частности, их заставляли работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов, били или лишали пищи за какие-либо проступки и ошибки.

Пострадавших держали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе Одесской области за высоким забором и под круглосуточной охраной с использованием собак.

Двум задержанным грозит ответственность по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция завершает документирование преступной деятельности других членов группы, решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению лиц.

Решается вопрос о задержании всех причастных к преступной деятельности Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Пленники жили в бараках бывшей колонии-поселения Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что преступная группировка, организованная гражданином РФ, незаконно удерживала и заставляла выполнять тяжелую работу людей с наркотической и алкогольной зависимостью по всей Украине. Отмечается, что правоохранители разоблачили сеть так называемых "реабилитационных центров" и освободили из трудового рабства около 100 человек

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