На Днепропетровщине 53-летний мужчина насиловал собственную внучку. С таким заявлением обратилась в полицию мать девочки.

Жертве насилия - 9 лет. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Июнь - месяц какого-то безумия: ежедневно половые преступления по отношению к детям. Днепропетровская область. Женщина, 1988 г.р., обратилась с заявлением, что родной дедушка, 1966 г.р., совершал развратные действия по отношению к внучке, 2010 г.р.", - написал Аброськин.

Насилие Спутник Казахстан

Он добавил, что подобная ситуация произошла во Львовской области. В полицию обратились родители пропавшей несовершеннолетней девочки. Ее искали сутки более ста полицейских. Установлено, что с ребенком все это время находился знакомый 37-летний мужчина. По словам девочки, он вступал с ней в половой контакт.

Аброськин подчеркнул о необходимости создания в Украине реестра насильников. По его мнению, на законодательном уровне нужно ввести химическую кастрацию для таких преступников.

Он отметил, что такой законопроект уже существует, но не может попасть в зал Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сделан первый шаг к введению химической кастрации педофилов

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!