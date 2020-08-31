Под Днепром бывший депутат ударил подростка отверткой. Фото 18+

В пятницу, 28 августа, в селе Орловщина Днепропетровской области бывший учитель и депутат ударил отверткой 16-летнего подростка.

Инцидент произошел во дворе Орловщинской общеобразовательной школы на улице Покровской, 18. Мужчина ударил парня острым предметом на почве внезапно возникших неприязненных отношений, сообщили в Facebook-группе "Орлівщинські байки".

Ранение пришлось в область левой почки. Отвертка прошла в двух сантиметрах от органа и угодила в кость. Если бы инструмент попал в почку, подросток мог бы получить инвалидность. Медики больницы города Новомосковск оказали пострадавшему необходимую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранение пришлось в область левой почки. Facebook/"Орлівщинські байки"

Нападавшим оказался школьный сторож – в прошлом мужчина был преподавателем военной подготовки и депутатом Орловщинского сельского совета. В 2012 году он был судим за мошенничество и вымогательство крупной взятки. Апелляционная инстанция отменила решение из-за его мягкости, сейчас рассмотрение этого дела продолжается в Ленинском суде Днепра.

Как пишут местные жители в Facebook-группе "Подслушано в Орловщине", причиной конфликта между сторожем и подростком могло стать то, что пострадавший парень и его друг катались на мотоцикле возле школьного стадиона. По другой версии комментаторов, это происходило возле парадного входа в учебное заведение.

На данный момент следователь Новомосковского отдела полиции проводит досудебное расследование по факту нападения на подростка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Никополе девочки-подростки жестоко избили школьницу. После этого они опубликовали видео момента избиения в соцсети.

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