Под Днепром без вести пропал 12-летний мальчик. Фото

София Ковнир Происшествия 16:25, 14.09.2020 Обновлено: 17:25, 14.09.2020

В городе Каменское Днепропетровской области без вести пропал 12-летний Илья.

Вечером 13 сентября он вышел из дома и не вернулся, сообщил в Facebook-группе "Новости Каменское" Дмитрий Куликов.

Особая примета: при себе имел два рюкзака.

Если Вы увидели Илью, просьба сообщить по номеру – 0978251445, 0731439189.

Под Днепром без вести пропал 12-летний мальчик. Фото из Facebook Дмитрия Куликова

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог уже вторую неделю продолжается акция протеста шахтеров Криворожского железорудного комбината.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

От коронавируса умер главный педиатр Львова Остальский

Белорусские хакеры пообещали сделать Лукашенко "очень больно"

Скандальные фото Маши Фокиной, консультировавшей Ермака по ТКГ, всплыли в сети

"Пример мужества и чести": истории 5 героев, погибших на Донбассе во время "перемирия"

Украинцы выдвинули требование по делу "вагнеровцев": петиция собрала голоса за 6 дней